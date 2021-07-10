За сутки коронавирусом заразились 45 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусной инфекцией заразились 45 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР по COVID–19.
Согласно данным, зарегистрировано:
в г. Бишкек – 13,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 8,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 1,
в Джалал-Абадской0 области – 3,
в Баткенская область – 17.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 18 человек, на домашней самоизоляции 15 медработников.
Всего за весь период среди медицинских работников, которым поставлен диагноз COVID-19 были выявлены 5806 человек, из которых 5109 уже выздоровели.