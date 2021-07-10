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За сутки коронавирусом заразились 45 медицинских работников

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- Айжан Мамбеталиева
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусной инфекцией заразились 45 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР по COVID–19.

Согласно данным, зарегистрировано:

в г. Бишкек – 13,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 8,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 1,

в Джалал-Абадской0 области – 3,

в Баткенская область – 17.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 18 человек, на домашней самоизоляции 15 медработников.

Всего за весь период среди медицинских работников, которым поставлен диагноз COVID-19 были выявлены 5806 человек, из которых 5109 уже выздоровели.


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URL: https://www.vb.kg/403326
Теги:
Кыргызстан, врачи, COVID-19, COVID
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