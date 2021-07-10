Кыргызстанцы приняли участие в работе Генеральной Ассамблеи народов Евразии

В Москве 9 июля открылась Генеральная Ассамблея народов Евразии. В ее работе приняли участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран, включая Кыргызстан.

Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" был учрежден 27 мая 2017 года в Москве на первом ее съезде. Его участниками стали свыше 2500 посланцев из стран континента. На сайте АНЕ сообщалось, что особую роль в ее популяризации сыграл ряд созданных на национальном уровне структур, в числе которых - Ассамблея народа Кыргызстана.

АНЕ была задумана как площадка для объединения усилий неправительственных организаций и бизнес-сообществ в развития интеграционных процессов, утверждении идей миротворчества и укрепления добрососедских и деловых отношений. А также призвана стать важным инструментом общественной дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира. Генеральная Ассамблея народов Евразии является общим собранием всех ее членов и высшим органом союза.

В повестке дня - подведение итогов деятельности ассамблеи с момента ее создания, утверждение перспективного плана на следующие четыре года, избрание руководящих органов.

"За годы своего существования Ассамблея стала востребованной площадкой, обеспечивающей диалог между народами, а также между общественностью и органами власти". Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам форума. "В условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте", - подчеркнул российский лидер.

Свои послания в адрес АНЕ направили также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, председатель Межпарламентской Ассамблеи Содружества Валентина Матвиенко, другие официальные лица.

"Знаменательно, - заявил глава Исполкома СНГ, - что Ассамблея проводится в год 30-летия Содружества Независимых Государств, провозгласившего гуманитарную и культурную сферы одними из приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества, которые являются важным объединяющим началом, основанным на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях стран Содружества. На этой основе реализуются конкретные проекты в области науки, образования, культуры, молодежной политики, спорта, туризма, здравоохранения и по другим направлениям социальной сферы".

"Решение Совета глав государств СНГ об объявлении 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения, безусловно, будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества государств – участников Содружества в гуманитарной сфере, - продолжил Лебедев. - Подобные форумы способствуют сохранению общих цивилизационных ценностей, обеспечению диалога языков и культур. Сегодня весьма важно дорожить гуманистическими принципами, приумножать их, вбирать все лучшее из национальных культур и привносить в них самое ценное из нашего общего культурного богатства".

Генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии вновь избран Действительный государственный советник таможенной службы РФ, заслуженный экономист РФ Андрей Бельянинов. Напомним, что в бытность своего руководства Федеральной таможенной службой РФ он в течении ряда лет являлся сопредседателем межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, часто посещал республику.

В ответном слове Андрей Бельянинов отметил, что за четыре года работы АНЕ был заложен фундамент взаимодействия внутри организации. "Нашу активность надо переносить на другие регионы субконтинента Евразии. Прошу считать, что за первые четыре года работы Ассамблеи мы заложили фундамент. Рассчитываю на активную работу", - обратился он к членам организации.