Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов вне помещения

Глава государства проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша сегодня, 10 июля.

Об этом сообщил отдел информационной политики аппарат президента. В сообщении говорится, что участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны президента накануне была выявлена коронавирусная инфекция.

У самого президента результат пцр-теста на наличие коронавируса вышел отрицательным, но согласно рекомендациям эпидемиологов Садыру Жапарову, как непосредственно контактному лицу, следует соблюсти режим самоизоляции для того, чтобы не подвергать риску здоровье окружающих.