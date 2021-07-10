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Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов вне помещения

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- Айжан Мамбеталиева
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Глава государства проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша сегодня, 10 июля.

Об этом сообщил отдел информационной политики аппарат президента. В сообщении говорится, что участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны президента накануне была выявлена коронавирусная инфекция.

У самого президента результат пцр-теста на наличие коронавируса вышел отрицательным, но согласно рекомендациям эпидемиологов Садыру Жапарову, как непосредственно контактному лицу, следует соблюсти режим самоизоляции для того, чтобы не подвергать риску здоровье окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/403336
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