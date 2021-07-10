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20 детей из социально уязвимых семей Оша отдохнули в лагере "Жеткинчек-Ош"

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках первого потока 20 мальчишек и девчонок из домов-интернатов "Боорукердик", "Лотос" и социально уязвимых семей Оша провели отдых в детском оздоровительном центре "Жеткинчек – Ош".

Торжественное мероприятие по завершению первого потока посетил вице-мэр города Ош Эмиль Шадыханов, который отметил, важность организации отдыха для ребят из социально уязвимых слоев населения. Он также подчеркнул, что и в дальнейшем планируется проведение отдыха для детей из малоимущих семей города в данном детском лагере, а мэрия города Ош окажет помощь и содействие в организации таких меропpиятий.

В рамках культурной программы в лагере для детей были организованы различные интеллектуальные конкурсы, творческие и культурные мероприятия, спортивные состязания. Со стороны мэрии Оша руководству лагеря выделена материальная помощь, организована работа медработников для обеспечения безопасности здоровья детей.


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URL: https://www.vb.kg/403339
Теги:
дети, Ош, Ошская область, Летние каникулы
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