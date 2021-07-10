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Бишкекчанка Оксана Чикалова путешествует на велосипеде вокруг Иссык-Куля

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- Айжан Мамбеталиева
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О ней корреспонденту VB.KG рассказали ее друзья, которые следят за ее путешествием в соцсетях и получают сообщения по Whats'App.

"Оксана воспитывает двоих детей, она очень позитивный и активный человек, в данное время к сожалению, осталась без работы, но не отчаивается и открывает для себя новые границы своих возможностей – на своем любимом велосипеде едет вокруг Иссык-Куль", - написали ее друзья, обратившись в редакцию.

Корреспондент VB.KG связался с путешественницей, она рассказала, что шесть дней назад с тремя друзьями выехала на поезде из Бишкека в Балыкчы. Компания спортсменов-любителей из группы Velo-friends positive KG стартовала на велосипедах в минувший понедельник по южному берегу Иссык-Куля. Через несколько дней обстоятельства сложились так, что пути товарищей разошлись – кто-то вернулся в Бишкек, кто-то поехал по другим маршрутам, а Оксана мечтала объехать озеро вокруг и отправилась в путь в одиночку.

Сейчас она находится в Чолпон-Ате, завтра планирует добраться до Балыкчы, а оттуда на поезде вернуться в Бишкек.

"Рискнула - и мне понравилось! По Кыргызстану одна и на велосипеде в такой дальней поездке оказалась впервые. По дороге встречаются люди, все очень приветливые, здороваются: Хеллоу! Думают, что я иностранка, все-таки редко можно встретить местных велопутешественников. Вчера заехала в Семеновское и Григорьевское ущелья. Хорошо, что успела до темноты выехать оттуда, это была хорошая проверка своих сил, но красота, которую я там увидала стоила того! Раньше слышала, что разместиться одной на ночлег непросто, в гостевых домах номера обычно двухместные. Но мне повезло, никаких проблем не возникло. Во всех селах, где я останавливалась, хозяева с удовольствием пускали переночевать", - рассказала Оксана.

"Мы постоянно на связи с подругой, она присылает фотографии и рассказывает, где побывала, делится своими впечатлениями, заражая и нас своей энергией. Так здорово наблюдать за этой сильной, и в то же время такой хрупкой женщиной. Иногда, когда заезжает в ущелья и едет по бездорожью, ей приходится нести велосипед, вот такая она сильная и целеустремленная! Оксана показывает нам, как в условиях пандемии, очень просто и интересно получить столько эмоций от путешествий по нашей прекрасной стране", - отзываются друзья Чикаловой.


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URL: https://www.vb.kg/403342
Теги:
велоспорт, Иссык-Кульская область, спорт, Иссык-Куль
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