Со дна Черного моря подняли обломки затонувшего катера "Буревестник"

Американские и украинские водолазы в рамках международных военных учений Sea Breeze - 2021 подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера, которым любил пользоваться бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Катер ПСКР-51 "Буревестник" был построен в 1960 году. Длина его корпуса составляла 37 метров, амасса - около 150 тонн. Он был предназначался для отдыха руководителей государства. Зимой он базировался в абхазском городе Очамчир, а летом - в Сухуми. Брежнев его использовал как для служебных дел, так и для отдыха на черноморском побережье Кавказа.

"Буревестник" затонул в порту Одессы пять лет назад, что создавало трудности в работе порта. Водолазы подняли его обломки с помощью тросов и специального оборудования и выгрузили на причал. Ранее в украинских ВМС сообщали, что в случае поднятия корпуса катера, основой которого являлось дерево, из воды его плохое состояние не позволит восстановить судно.