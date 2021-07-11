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В Бишкеке есть 233 свободных места в больницах для зараженных COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Медицинские учреждения, где есть свободные места:

В Республиканской клинической инфекционной больнице - 11

В Клиническом родильном доме №2 - 14

В Городской клинической больнице №6 -2

В Чуйской областной объединенной больнице - 7

В Национальном госпитале для ИОВ - 10

В Национальном центре онкологии и гематологии - 8

В Национальном госпитале: Мобильная госпиталь - 7

В Республиканском центре наркологии - 6

В Военном госпитале – 2

В Институте курортологии и восстановительного лечения – 53

В Национальном госпитале: Терапия – 10

В Кыргызском национальном военном лицее имени Д.Асанова - 44

В Национальном центре охраны материнства и детства - 9

В Центре фтизиатрии (КГМА №6 Общежитие) - 50


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URL: https://www.vb.kg/403351
Теги:
больница, COVID-19, COVID
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