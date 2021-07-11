В Бишкеке есть 233 свободных места в больницах для зараженных COVID-19

Медицинские учреждения, где есть свободные места:
В Республиканской клинической инфекционной больнице - 11
В Клиническом родильном доме №2 - 14
В Городской клинической больнице №6 -2
В Чуйской областной объединенной больнице - 7
В Национальном госпитале для ИОВ - 10
В Национальном центре онкологии и гематологии - 8
В Национальном госпитале: Мобильная госпиталь - 7
В Республиканском центре наркологии - 6
В Военном госпитале – 2
В Институте курортологии и восстановительного лечения – 53
В Национальном госпитале: Терапия – 10
В Кыргызском национальном военном лицее имени Д.Асанова - 44
В Национальном центре охраны материнства и детства - 9
В Центре фтизиатрии (КГМА №6 Общежитие) - 50