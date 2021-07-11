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На избирательных участках соблюдены все санитарные меры безопасности

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- Айжан Мамбеталиева
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Корреспонденты VB.KG побывали на избирательном участке №1328, расположенном в УВК №67. На нем соблюдены все меры предосторожности, организованы отдельные вход и выход для голосующих. При входе всем избирателям проверяется температура тела. А также предлагается обработка рук дезинфицирующим средством. Тем, у кого нет с собой маски, можно получить ее на входе.

На повторном голосовании на выборах депутатов кенешей городов Бишкек, Ош и Токмок, жители трех городов выбирают 121 депутата. В Бишкеке участвуют 18 политических партий, в Оше – 8 политических партий, и в Токмоке – 6.

Голосование продлится до 20 часов.


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URL: https://www.vb.kg/403353
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