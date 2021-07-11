Российские летчики выполнили сложные задания в горах Кыргызстана

Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, отработали приемы сложного пилотирования на местном горном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно входит база.

Отработка этих приемов производилась в ходе летного тактического учения, завершившегося на северо-западе Тянь-Шаня.

В условиях разреженного воздуха полигона "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области российские летчики выполнили задачи по поиску замаскированных в складках горного рельефа баз условного противника. Затем пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника с одновременной передачей данных на наземные пункты управления. На завершающем этапе учения осуществлялись заходы на цель, имитация бомбометания и пилотирование на малых высотах.

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило по одиночке, в составе пар и звеньев. Также летным составом были отработаны вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания, в ситуации потери связи между летательным аппаратом и руководителем полетов.

Всего к учению привлекалось до 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, а также служб наземного обеспечения полетов, 10 самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники, отметили в пресс-службе ЦВО.

По ее информации, немного ранее подразделения противодействия терроризму российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане провели другое учение - по антитеррору. И в ходе него отразили нападение условного противника, а также освободили группу из пятнадцати заложников. В ходе операции по их освобождению было ликвидировано условное бандформирование, эвакуированы пострадавшие. Одновременно были захвачены члены незаконного вооруженного формирования, предпринявшие попытку к отступлению.

Российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральноазиатском регионе, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении состоят военно-транспортные вертолеты Ми-8 МТВ и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25СМ ("Грач").