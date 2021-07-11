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Наблюдатели ОФ "Общее дело" провели мониторинг голосования вне помещений

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- Айжан Мамбеталиева
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Всего охватили 43 УИКов, в том числе в Бишкеке 25, Оше - 15 и 3 в Токмоке. Серьезных нарушений на наблюдаемых участках не выявлено, кроме процедурных на одном участке в городе Ош.

По данным пресс-службы фонда, согласно отчетам наблюдателей, реестр заявлений о голосовании вне помещения был размещен на всех 43 УИК. Не выявлено ни одного случая внесения избирателей в реестр заявлений о голосовании вне помещения после закрытия реестра. На всех 43 УИК наблюдателям были продемонстрированы пустые переносные ящики для голосования вне помещения.

В 42 УИК пустые переносные ящики были опечатаны печатью участковой избирательной комиссии и только в УИК №5322 в Оше процедура опечатки не прошла полностью.

Меры предосторожности и рекомендации связанные с COVID-19 были соблюдены лишь на 32 УИК, в одном - частично, а в десяти не соблюдали вовсе.

Как отмечают в фонде, не было ни одного случая препятствия наблюдению или получению необходимой информации для наблюдения, никто не влиял на волеизъявление избирателей, и тайна голосования соблюдалась везде.

Во всех 43 УИК член УИК регистрировал данные избирателей в бумажном списке избирателей при выдаче бюллетеня, также вносилась отметка "Проголосовал вне помещения для голосования". Акты об окончании голосования были составлены на всех 43 УИК.

Сегодня, 11 июля, ОФ "Общее дело" продолжает свое независимое наблюдение за повторными выборами депутатов в местные кенеши в городах Бишкек, Ош и Токмок.


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URL: https://www.vb.kg/403357
Теги:
выборы
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