Кыргызстан укрепит взаимодействие со странами СНГ в борьбе с ЧС

Страны СНГ в ближайшем будущем проведут очередной этап учений Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий ЧС. Такие учения предусмотрены задачами, которые были проработаны на состоявшемся в начале июля в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата 33-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Как рассказали в МЧС РФ, в заседании, прошедшем под председательством кыргызской стороны, приняли участие члены Совета, представители чрезвычайных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, России, Узбекистан и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания директор Департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв проинформировал о совместной работе, проделанной в 2019-2021 годах. Это, по его словам, и полномасштабные учения Корпуса сил СНГ, проведённые в мае текущего года на полигоне Ногинского спасательного центра в России, и реальные акции взаимопомощи в связи с пандемией, информационный обмен оперативной информацией по линии дежурных служб и подготовка кадров государств СНГ в образовательных учреждениях чрезвычайных ведомств Содружества.

Также рассматривались деятельность национальных профильных ведомств, Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, двух базовых организаций – в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и по обучению кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС, план-график контрольных проверок взаимного оповещения о них, другие вопрос, были обсуждены планы работы Межгоссовета на 2021-2022 годы.

Кроме того, накануне прошло шестое заседание Объединённого научно-технического совета спасательных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Данный формат, подчеркнули в МЧС РФ, используется как площадка для обсуждения разработок и инициатив в области науки и технологий, которые предназначены для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера был создан в 1993 году. Соглашение о его образовании подписали все одиннадцать государств СНГ. Заседания проводятся на регулярной основе поочередно на территориях государств участников СНГ. Этим же Советом был создан Корпус сил стран СНГ для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, который ежегодно организует различные мероприятия для отработки совместных действий.

Так, 6 мая текущего года в рамках XIII Международного салона "Комплексная безопасность-2021" стартовал первый этап учений Корпуса сил СНГ. В нем приняли участие спасатели Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Сценарием выбрано разрушительное землетрясение на территории одного из субъектов Российской Федерации. Оперативные дежурные смены центров управления в кризисных ситуациях государств-партнеров отработали вопросы обмена оперативной информацией, проведения поисково-спасательных работ в условиях, максимально приближенных к реальным (на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России). Завершились учения 16 мая участием спасателей в демонстрационном учении на данном полигоне.