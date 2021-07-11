В РФ появятся электронные реестры трудовых мигрантов и работодателей

В России создадут электронные реестры трудовых мигрантов и работодателей, привлекающих на работу иностранных граждан. Это предусмотрено соответствующим законопроектом, которые разработало Министерство внутренних дел страны.

Документ предполагает ведение электронного реестра работодателей, привлекающих иностранцев, на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". В ней будет представлена информация о вакансиях для трудоустройства иностранных граждан.

"Работодатель или заказчик работ включается в электронный реестр работодателей, привлекающих иностранных работников, на основании заявления, которое подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и занятости", - отмечается в законопроекте.

В течение 15 дней с момента подачи заявления данные в нем проверяются, затем принимается решение о включении либо об отказе во включении заявителя в электронный реестр работодателей. Заявителю направляется соответствующее уведомление. Эта информация также отображается в единой цифровой платформе занятости.

При этом трудовому мигранту нужно иметь единый документ с электронным носителем, он не должен быть наркоманом, ВИЧ-инфицированным, носителем опасных инфекционных заболеваний. Также претенденту на трудоустройство в РФ понадобится иметь в наличии полис добровольного или обязательного медицинского страхования со сроком действия не менее одного года.

Что касается реестра недобросовестных работодателей, то в него вносятся сведения о тех из них, кто привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией, в Россию на заработки по-прежнему приезжает немало трудовых мигрантов из КР. При трудоустройстве они как граждане стран-участницы Евразийского экономического союза имеют ряд преимуществ перед выходцами из других государств. Однако проблемой остаются нарушения законодательства, допускаемые и самими кыргызскими мигрантами в плане легализации, и российскими работодателями - при урегулировании трудовых взаимоотношений с нанимаемыми работниками.