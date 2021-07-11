Как соблюдаются санитарные правила на избирательных участках Бишкека?

Корреспонденты VB.KG побывали на избирательном участке №1328, чтобы посмотреть, как соблюдаются санитарные правила. Участок, отметим, расположен в УВК №67.

Как мы смогли убедиться, организованы отдельные вход и выход для голосующих. При входе всем избирателям проверяется температура тела. А также предлагается обработка рук дезинфицирующим средством. Тем, у кого нет с собой маски, можно получить ее на входе.

Напомним, сегодня, 11 июля 2021 года, в трех городах проходят выборы в местные кенеши. В Бишкеке участвуют 18 политических партий, в Оше – 8 и в Токмоке – 6.