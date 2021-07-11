ОФ "Общее дело" в ходе повторных выборов выявлено 22 нарушения

На повторных выборах депутатов городских кенешей в городах Бишкеке, Оше и Токмоке по состоянию на 1 часов наблюдателями общественного фонда "Общее дело" зафиксировано 22 нарушения: 13 по Бишкеку и 9 по Ошу.
В Бишкеке зафиксировано:
6 фактов процедурных нарушений при открытии участков
4 факта нарушения тайны голосования (включая фото- и видео бюллетеня)
2 факта подкупа голосов
1 факт отслеживания списка избирателей представителем политической партии.
В Оше зарегистрировано:
5 фактов процедурных нарушений при открытии участков
2 факта отслеживания списка избирателей и процедуры голосования представителем партии
2 факта присутствия на УИК посторонних лиц.
В Токмоке нарушений не зафиксировано.