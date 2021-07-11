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ОФ "Общее дело" в ходе повторных выборов выявлено 22 нарушения

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- Айжан Мамбеталиева
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На повторных выборах депутатов городских кенешей в городах Бишкеке, Оше и Токмоке по состоянию на 1 часов наблюдателями общественного фонда "Общее дело" зафиксировано 22 нарушения: 13 по Бишкеку и 9 по Ошу.

В Бишкеке зафиксировано:

6 фактов процедурных нарушений при открытии участков

4 факта нарушения тайны голосования (включая фото- и видео бюллетеня)

2 факта подкупа голосов

1 факт отслеживания списка избирателей представителем политической партии.

В Оше зарегистрировано:

5 фактов процедурных нарушений при открытии участков

2 факта отслеживания списка избирателей и процедуры голосования представителем партии

2 факта присутствия на УИК посторонних лиц.

В Токмоке нарушений не зафиксировано.


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URL: https://www.vb.kg/403374
Теги:
выборы, нарушения
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