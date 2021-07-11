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Уродующие вывески и шины убрали с деревьев на Элебаева

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- Н Крайнова
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В Бишкеке инспектора санитарно-экологической инспекции заставили нарушителя экологии убрать с деревьев незаконные элементы.

На днях VB.KG сообщал том, что в Бишкеке возле жилого многоэтажного дома по адресу Элебаева № 5 варварским способом используются многолетние деревья. В стволы, повреждая кору, вбили шины, забор, вешалку и множество вывесок.

Пресс-служба мэрии сообщила, что инспектора санитарно-экологической инспекции наведались по указанному адресу.

"Инспекторам удалось выяснить, что в этом доме живет чемпион мира по кикбоксингу Мирбек Суюнбаев. Двор он озеленяет, благоустраивает за свой личный счет. После разъяснительной работы инспекторами СЭИ, о недопущении повреждения зеленых насаждений чемпион сразу снял все развешанные элементы с деревьев", - сообщили в мэрии.

Корреспондент VB.KG прошла по указанному адресу и убедилась в том, что позорные элементы и вывески, действительно, исчезли с живых насаждений. Однако, дыры в коре, оставшиеся после гвоздей, и ущерб нанесённый живым растениям, увы, уже не восстановить.


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URL: https://www.vb.kg/403378
Теги:
мэрия, нарушения, экология, Бишкек
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