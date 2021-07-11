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В столице прошла массовая вакцинация

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня около памятника Курманжан Датка с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований прошла массовая вакцинация китайской вакциной "Sinopharm". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Вакцинироваться могли все желающие, с наличием паспорта. В акции приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев и вице-мэр города Виктория Мозгачева.

Процесс проходил очень быстро: сначала консультация врача, регистрация, измерение давления и температуры, после получали вакцинацию.

Процедуры проводили опытные врачи выездной мобильной бригады четырех районов города Бишкек. Также были привлечены сотрудники Бишкекского центра укрепления здоровья, которые вели разъяснительную работу с горожанами и раздавали информационные буклеты.

После прививки вакцинируемым необходимо было побыть 30 минут под наблюдением врачей, для их досуга и для общего настроения горожан выступили звезды отечественной эстрады.

Напомним, в республику прибыло 1 миллион 250 тысяч доз вакцин "Sinopharm", из них столице было выделено 240 тысяч доз.


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URL: https://www.vb.kg/403383
Теги:
вакцина, COVID-19
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