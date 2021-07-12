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Социал-демократы не признают итоги выборов по отдельным партиям

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- Н Крайнова
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В Бишкеке лидер партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлан Султанбеков на своей странице в социальных сетях сообщил, что не признает итоги выборов в Бишкекский городской кенеш, прошедшие в столице 11 июля.

"В этой тяжелейшей выборной кампании, среди прошедших 7% порог единственно честно и чисто шла партия "Социал-демократы". Хотим строго подчеркнуть, что мы не признаем итоги голосования по политическим партиям "Эмгек", "Ишеним", "Онугуу-Прогресс" из-за выявленных фактов подкупа избирателей, а также других партий, которые нарушали законодательство. Юридическому отделу уже поручено сосавить соответствующие документы для аннулирования итогов голосования партий, подкупавших избирателей и использовавших административный ресурс", - сообщил Султанбеков.


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URL: https://www.vb.kg/403395
Теги:
Бишкекский горкенеш, #Выборы2021, Социал-демократы
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