Социал-демократы не признают итоги выборов по отдельным партиям

В Бишкеке лидер партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлан Султанбеков на своей странице в социальных сетях сообщил, что не признает итоги выборов в Бишкекский городской кенеш, прошедшие в столице 11 июля.

"В этой тяжелейшей выборной кампании, среди прошедших 7% порог единственно честно и чисто шла партия "Социал-демократы". Хотим строго подчеркнуть, что мы не признаем итоги голосования по политическим партиям "Эмгек", "Ишеним", "Онугуу-Прогресс" из-за выявленных фактов подкупа избирателей, а также других партий, которые нарушали законодательство. Юридическому отделу уже поручено сосавить соответствующие документы для аннулирования итогов голосования партий, подкупавших избирателей и использовавших административный ресурс", - сообщил Султанбеков.