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Садыр Жапаров поручил ускорить темпы вакцинации населения

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации населения в целях улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Руководству Администрации Президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, полномочных представительств Кабинета Министров в областях, районных государственных администраций и айыл окмоту поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

Кроме этого, Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить полную вакцинацию медицинских и социальных работников, а Министерству образования и науки - работников сферы образования.

Вместе с этим настоятельно рекомендуется получить вакцины представителям духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей.

Также Президент Садыр Жапаров призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/403398
Теги:
вакцина, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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