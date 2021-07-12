Восемь колледжей республики получили оборудование на 800 тысяч долларов

В Кыргызстане в рамках проекта Министерства образования и науки КР "Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста" в восемь колледжей республики поставлено 94 наименования компьютерной и офисной техники на общую сумму 883 677 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В рамках проекта в регионах страны были созданы восемь Центров передового опыта на базе ведущих региональных колледжей:

Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве, г.Бишкек; Жалал-Абадский колледж ЖАГУ, г.Жалал-Абад; Кызыл-Кийский горно-технический колледж инноваций и экономики им.Т.Кулатова, г.Кызыл-Кыя; Токмокский агроэкономический колледж КНАУ им.К.Скрябина, г.Токмок; Агроэкономический колледж НГУ им.С.Нааматова, г.Нарын; Кара-Балтинский технико-экономический колледж, г.Кара-Балта; Индустриально-педагогический колледж, г.Балыкчы; Индустриально-педагогический колледж ОшГУ, г.Ош;

В эти восемь центров передового опыта передано 7 148 предметов офисного оборудования и компьютерного оборудования для общежитий, в том числе цифрового инновационного обучения, лэптопы для преподавателей и студентов, компьютерное оборудование, МФУ, принтеры, акустические и радио системы, видеокамеры, телевизоры. Для улучшения условий проживания в общежитиях было поставлено оборудование для медкабинетов, холодильники, LED экраны и т.д.

"На базе этих Центров планируется сформировать модель для остальных колледжей республики по стратегическому инновационному развитию учебного заведения на основе анализа его потенциала и характеристик социально-экономической среды региона, в котором оно расположено. ЦПО призваны готовить специалистов среднего профессионального уровня в соответствии с потребностями региональных рынков труда", - сообщает Минобраз.

Во всех центрах в рамках проекта формируются современные учебно-производственные комплексы, проводится ремонт зданий и общежитий с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"В ЦПО уже начали пилотировать модульное обучение, направленное на формирование необходимых компетенций, востребованных на рынке труда. "Экспериментальная образовательная программа на компетентностной основе, обучение на рабочем месте, обучение основам предпринимательства – это новизна, пилотируемая во всех ЦПО для обеспечения трудоустройства выпускников и повышение занятости населения. Также на базе пилотных колледжей создаются Центры повышения квалификации преподавателей, что также является необходимым условием эффективной деятельности ЦПО" – отмечается в сообщении министерства.