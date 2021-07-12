227 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

227 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 12 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данных свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице - 3;

Клиническом родильном доме №2 - 9;

Городской клинической больнице №1 - 21;

Городской клинической больнице №6 -1;

Чуйской областной объединенной больнице - 5;

Национальном госпитале (ИОВ) - 10;

Национальном центре онкологии и гематологии - 8;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) - 5;

Республиканском центре наркологии - 10;

Военном госпитале - 5;

Институте курортологии и восстановительного лечения - 53;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) - 10;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова - 39;

Национальном центре охраны материнства и детства - 17;

Центре фтизиатрии (КГМА №6 Общежитие) - 31.