227 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

227 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 12 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данных свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице - 3;
Клиническом родильном доме №2 - 9;
Городской клинической больнице №1 - 21;
Городской клинической больнице №6 -1;
Чуйской областной объединенной больнице - 5;
Национальном госпитале (ИОВ) - 10;
Национальном центре онкологии и гематологии - 8;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) - 5;
Республиканском центре наркологии - 10;
Военном госпитале - 5;
Институте курортологии и восстановительного лечения - 53;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) - 10;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова - 39;
Национальном центре охраны материнства и детства - 17;
Центре фтизиатрии (КГМА №6 Общежитие) - 31.