В каких торговых центрах желающие могут получить вакцину от COVID-19

В Бишкеке все желающие граждане могут получить китайскую вакцину "Sinopharm" в прививочных пунктах, которые развернуты в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Ленинском районе пункты открыты по адресам:
В Октябрьском районе:
На территории Первомайского района:
В Свердловском районе:
Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, так как все данные (паспортные и данные о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных против КОВИД-19 при ЦЭЗ МЗиСР КР.
Отметим, в Республику прибыло 1 миллион 250 тысяч доз вакцин "Sinopharm", из них столице было выделено 240 тысяч доз.