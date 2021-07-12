Нуруйпа Муканова назначена генсекретарем Антикоррупционного делового совета

Нуруйпа Муканова назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при Президенте КР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал президент КР Садыр Жапаров.

Напомним, ранее Указом Главы государства был образован Антикоррупционный деловой совет при Президенте Кыргызской Республики.

Основной целью создания Антикоррупционного делового совета при Президенте является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.