Генпрокурор России рассказал коллегам по СНГ о новых угрозах

В Санкт-Петербурге завершилась встреча на высшем уровне генеральных прокуроров европейских государств. В ней также, по сообщениям СМИ, приняли участие главы надзорных органов, министерств юстиции стран СНГ и государств Совета Европы, от Кыргызстана – его генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Эта встреча была организована совместно Советом Европы, Международной ассоциацией прокуроров и Генеральной прокуратурой РФ.

Приветствие участникам направил Владимир Путин. "Россия, - подчеркнул он, - заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров. Убежден, такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успеха в борьбе с общими угрозами".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что именно в этом городе почти 300 лет назад было объявлено о создании российской прокуратуры. Император Петр Первый считал, что задача прокуратуры – "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

"Эти задачи актуальны и сегодня. Главная миссия прокуратуры – стоять на страже закона и справедливости", - подчеркнул Александр Беглов. По словам губернатора, приоритетными направлениями работы прокуратуры по-прежнему остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. Прокурорский надзор также необходим, когда речь идёт о масштабных проектах и реформах.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал участникам встречи о новых вызовах современности. "Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях", - констатировал Краснов.

Кроме того, по его словам, по-прежнему высокую опасность представляют криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми.

"Уверен, что наша сегодняшняя встреча – это шаг к новым форматам эффективного противодействия вызовам и угрозам общественной безопасности, обеспечения защиты прав граждан и верховенства закона", - заключил Игорь Краснов. Он также пригласил своих коллег из стран иСНГ на празднование 300-летия образования в России прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.