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В аэропорту "Иссык-Куль" встретили самолет из Ташкента

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- Виктория Гунгер
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Международный аэропорт "Иссык-Куль" сегодня, 11 июля, принял первый в летнем туристическом сезоне рейс по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Об этом сообщили в "МАМ".

Как отмечается, международный авиамаршрут из Ташкента в Иссык-Кульскую область выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways, которая доставила сегодня 40 пассажиров.

- Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю - по воскресеньям. Время в полёте составляет 1 час 30 минут. Уважаемые пассажиры! ОАО "Международный аэропорт "Манас" никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты, также не занимается продажей авиабилетов! Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам, - подчеркнули в "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/403411
Теги:
аэропорт, Узбекистан, Кыргызстан
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