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Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране

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- Бакыт Басарбек
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Некоторые участники демонстраций на Кубе получают от США деньги за разжигание протестов, заявил президент Мигель Диас-Канель. Видео его выступления опубликовано на сайте Коммунистической партии Кубы, сообщают РИА новости.

"Есть группа людей <…> наемных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации", - сказал президент.

Накануне на Кубе прошли первые за многие годы массовые протесты: на улицы вышли тысячи человек, которые требовали проведения свободных выборов и решения социальных проблем. Как пишут местные СМИ, акции состоялись в восьми городах, в том числе в Гаване.

Сторонники действующей власти в ответ провели в пяти городах, включая столицу, свои марши. В некоторых местах не обошлось без столкновений: люди закидывали друг друга камнями, были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.

Акция в городе Матансас на северном побережье острова вылилась в беспорядки. Там протестующие разграбили валютный магазин и перевернули несколько автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/403420
Теги:
митинг, США
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