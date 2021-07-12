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Для школьников Кыргызстана запускают проект "Школьная лига"

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- Айжан Мамбеталиева
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Проект инициирует Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с министерством образования и Федерацией "Школьная лига". Он нацелен на развитие массового спорта среди школьников.

"Не секрет, что со времен распада СССР в Кыргызстане так и не была создана четкая модель в сфере физической культуры и спорта. Несмотря на то, что в республике действует 71 спортивная школа и более 100 Федераций по разным видам спорта, заниматься спортом идет считанное количество ребят. Между тем, в стране десятки, сотни талантливых ребят, остаются неузнанными в силу отсутствия доступа к спортивным образовательным программам", - сказал заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики, директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев.

Он также отметил, что для дальнейшего спортивного развития Кыргызстана необходимы рыночные механизмы и привлечение на взаимовыгодной основе частных компаний. Такая практика широко используется во всем мире, у нас же постоянных спонсоров спортивных турниров можно пересчитать по пальцам.

"В результате мы видим удручающую картину: большая часть школьников не заинтересованы в физическом развитии, вместо этого они ведут сидячий образ жизни за гаджетами, не следят за питанием потребляют фаст-фуды, в результате здоровье нашей нации идет к катастрофической отметке", - сказал он.

Школьная лига предполагает развитие командных видов спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Почему именно эти виды спорта? Так как эти виды не требуют специальной подготовки и больших вложений в инвентарь. Также командные виды развивают коммуникации, меры ответственности и дисциплины, ответственность за команду и свою школу.

"Многие спортивные школы не имеют своей спортивной базы, а средние образовательные школы имеют свои спорт площадки, залы. В республике около 2200 школ. Проект нацелен на создание конкуренции и на выявление талантливых спортсменов среди учеников. При разработке участвовали все заинтересованные стороны- представители трех федераций. Цель у нас у всех одна – развитие физической культуры и спорта во всех средних школах", - отметил руководитель оргкомитета "Школьная лига" Самат Токтоналиев.

Генеральный секретарь федерации баскетбола Евгений Пехов считает, что у этого проекта большие возможности. Он важен потому, что в нем принимают участие детские команды – это будущее нашей страны. Он выразил надежду, что хотя бы часть из этих юных баскетболистов, футболистов и волейболистов в будущем попадет в сборные страны.

"Мы запросили данные у министерства здравоохранения и узнали, что порядка 170 тысяч учеников в возрасте от 7 до 17 лет страдают различными заболеваниями. Эти данные и натолкнули на мысль, что с этим что-то необходимо делать. Надеюсь, это даст хорошие результаты в оздоровлении учащихся школ", - сказал начальник отдела физической культуры в регионах Госагентства Чолпонбек Самудинов.

Организаторы надеются, что в результате успешной реализации программы "Школьная лига", массовым спортом в течение всего учебного года, будут охвачены более 150 тысяч школьников, и с каждым годом эта цифра будет только расти.


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URL: https://www.vb.kg/403421
Теги:
дети, спорт, школа, Кыргызстан
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