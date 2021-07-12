Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

Евросоюз продлил на полгода санкции против России

80  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России, - говорится в заявлении. - Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета [саммита ЕС] 24-25 июня".

Совет ЕС напомнил, что эти санкции "были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины".

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403422
Теги:
Россия, Европейский союз, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  