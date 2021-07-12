Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России, - говорится в заявлении. - Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета [саммита ЕС] 24-25 июня".

Совет ЕС напомнил, что эти санкции "были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины".

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Источник: ТАСС