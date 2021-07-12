Кыргызстанцы выступили на закрытии Всемирной фольклориады в Уфе

Торжественная церемония закрытия VI Всемирной фольклориады состоялась 10 июля в столице Республики Башкортостан – городе Уфе. Масштабный праздник прошёл в амфитеатре парка "Ватан" с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В финальном концерте фольклориады, как рассказали российские СМИ, приняли участие творческие коллективы из Боливии, Коста-Рики, Колумбии, Хорватии, Эстонии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Польши, Черногории, Панамы, Франции, Мексики, Румынии, России, Эквадора, Швейцарии, Узбекистана и Парагвая. На сцене в этот день также выступили Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, этно-рок-группа "Аргымак", а также известный кинорежиссер и актер Эмир Кустурица и его группа "The No Smoking Orchestra".

В честь закрытия международного праздника народного творчества, который проходил в Башкортостане с 3 по 10 июля, участники заложили капсулу с посланием потомкам, наполненную монетами, украшениями, артефактами, музыкальными инструментами и лоскутками тканей традиционных костюмов. Перед началом концерта в небе над Уфой, над акваторией реки Белой своё мастерство продемонстрировали лётчики авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Русские Витязи". Авиашоу было посвящено 80-летию эвакуации в Уфу конструкторских бюро и предприятий авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы, Ленинграда и других городов, однако показательные полеты смогли увидеть и зрители культурного фестиваля. Демонстрационные полеты выполнили два Су-30СМ и четыре Су-35С.

Завершился фестиваль праздничным фейерверком и лазерным шоу.

"Конечно, итоги фестиваля мы ещё будем подводить и подводить. Но уже сейчас могу сказать, что праздник мира и добра удался. Десятки концертов в сёлах и городах нашей республики, несколько суток прямых трансляций на телеканалах, тысячи публикаций в СМИ в разных уголках планеты, новые знакомства, настоящая дружба между странами-участницами!", - заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) работает с 1970 года, с 2012 года является официальным партнером ЮНЕСКО. Его главная цель – сохранение и продвижение традиционной культуры и фольклора. Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года. Это главное официальное мероприятие CIOFF, которое демонстрирует всё многообразие культурного наследия человечества. В VI Всемирной фольклориаде приняли участие 1 100 человек, в том числе более 800 артистов, представляющие 37 стран. Мероприятия прошли на 22 площадках в городах и районах Башкортостана, состоялось в общей сложности более 500 выступлений. Активными участниками всех этих событиях, от стартового до финального, стали и артисты из Кыргызстана.