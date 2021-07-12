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Первая политическая победа Алмазбека Атамбаева в тюрьме

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- Анвар Ажиев
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Настоящей сенсацией прошедших в воскресенье выборов в Бишкекский городской кенеш (БГК) стали результаты "Социал-демократов". Партия во главе с ее харизматичным лидером Темирланом Султанбековым набрала в столице чуть больше 8 процентов голосов избирателей и прошла в БГК.

Для социал-демократов, связанных с находящимся в тюрьме бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, это действительно большая политическая победа. В последние три года (два из которых Атамабаев в тюрьме) за сторонниками бывшего главы государства не значилось никаких достижений, только сокрушительные провалы.

СДПК, которая должна была стать политическим наследием Алмазбека Атамбаева, развалилась. Вместе с этим объединением исчезли значительные финансовые и человеческие ресурсы, которыми в свое время располагали атамбаевцы.

На июльские (как, впрочем, и на октябрьские, и на апрельские) выборы обновленные социал-демократы шли уже без этого внушительного потенциала. Однако, как видно, они пересмотрели свою тактику и подход к политической борьбе. В частности, на этот раз не было никаких баннеров с фотографиями бывшего президента и бывшего премьер-министра, зато, судя по постам Темирлана Султанбекова в социальных сетях, была активная работа с электоратом напрямую. И это принесло весьма впечатляющие плоды.

Еще одним открытием июльского голосования стали результаты "Ишенима". Весной эта партия набрала всего 1,4 процента голосов бишкекчан. По итогам выборов в июле у нее уже 12,46 процента и третье место в гонке. Что ж, объясняется этот феномен тоже очень просто – партия "Ишеним" вела активную выборную кампанию и, очевидно, сумела расставить правильные акценты в своей программе.

Лидерам весеннего голосования удалось подтвердить свое первенство. Тройку победителей возглавил "Эмгек", а "Ата Журт Кыргызстан" и "Ынтымак" не просто преодолели барьер, но и сумели набрать гораздо больше голосов, чем было в апреле.

Не исключено, что это связано с тем, что от повторного участия в гонке отказались два фаворита апрельских выборов - НДПК Азиза Суракматова и "Ак Бата" Наримана Тюлеева. С другой стороны, складывается ощущение, что партия "Эмгек" сумела закрепить свой успех только потому, что за все время выборной гонки нигде ни разу "не засветился" ее создатель и представитель старой гвардии – Аскар Салымбеков.

Апрельская битва олигархов, приведшая к скандалу и отмене результатов голосования, стала лебединой песней для политиков, чьи портреты мы привыкли видеть в период агитации на билбордах и в СМИ в последние пятнадцать лет. Теперь ставка делается на молодежь, на новые лица. Вероятно, на этот счет было принято какое-то политическое решение, что, естественно, отразилось и на результатах.

Само собой уже сегодня есть политики, которые не согласны с результатами голосования. Как минимум две партии, участвовавшие в выборах в Бишкекский горкенеш, уже заявили о своем недовольстве итогами голосования. Это "Реформа" и "Туран". В обеих партиях свой проигрыш объясняют исключительно тем, что "выборы сопровождались многочисленными нарушениями, зафиксированными во время подготовки и проведения голосования".

Надо отметить, что массовые нарушения на выборах в БГК довольно просто было бы отследить. В этом голосовании была очень низкая явка: на участки пришли всего 24,5 процента от общего числа избирателей. И только 2,91 процента избирателей проголосовали против всех. Остальные же отдали свои голоса партиям, которые проявили себя во время предвыборной кампании, партиям, не поскупившимся на рекламу и агитматериалы, а также политикам, не пожалевшим времени на встречи с электоратом. Так что, как говорится, кто потопал, тот и полопал.

К слову, тот факт, что "Социал-демократы" смогли пройти в БГК, можно считать свидетельством чистоты и прозрачности выборного процесса. В период правления Сооронбая Жээнбекова такое в принципе было невозможно –октябрьские выборы в парламент очень четко показали, что админресурсом можно задавить кого-угодно. Сейчас же попытки "Реформы" оправдать свою политическую несостоятельность выглядят не очень убедительно.

Очевидно, что к выборам в БГК партия никак не корректировала свою избирательную платформу, в отличие от тех же социал-демократов. Так что, в будущем, если "реформисты", действительно, хотят политических побед, а не хайпа, им, пожалуй, стоит сделать ставку на консолидацию с более успешными политическими объединениями, а не надеяться на то, что выборы в очередной раз отменят из-за того, что "Реформа" считает их нечестными.


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URL: https://www.vb.kg/403429
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Салымбеков, Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Темирлан Султанбеков
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