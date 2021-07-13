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Подростков предупреждают об опасности на озерах и водоемах

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- Н Крайнова
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В Бишкеке и Чуйской области сотрудники милиции проверили водоемы в рамках рейда под названием "Подросток-Лето". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Рейд проводился в целях профилактики беспризорности, самовольного ухода из дома, из детских приютов и интернатов с 11 по 12-июля с участием сотрудников Центра профилактики правонарушений среди несовершеннолетних СОБ МВД.

Во время проверки были проверены пруды, водоемы и озера расположенные в Бишкеке и в Чуйской области, где были выявлены 44-несовершеннолетних, из которых 18-несовершеннолетних находились без сопровождения родителей.

"С ними проведены профилактические беседы для предотвращения правонарушений, а так же проведена работа о соблюдении техники безопасности при купании. Купание в таких водоемах может быть опасно и стоить жизни", - отмечается в сообщении МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/403431
Теги:
вода, дети, утопленник, Бишкек, Летние каникулы
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