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КР и РФ продолжат консультации по актуальным политическим вопросам

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- Евгений Денисенко
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Перспективам кыргызско-российского сотрудничества была посвящена встреча в Москве посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Как сообщили в дипмиссии, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе кыргызской стороны, собеседники обменялись мнениями по обширной повестке двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах.

Также обсуждались темы укрепления сотрудничества в рамках международных, региональных и интеграционных объединений. Внимание было уделено и взаимодействию в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Андрей Руденко и Гульнара-Клара Самат подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся в текущем году визитов президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву и Сочи. Подтверждена необходимость продолжения постоянных политических консультаций между обеими странами по актуальным вопросам сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в формате международных организаций.

Следует отметить, что за последние месяцы Андрей Руденко уже не впервые встречается с представителями кыргызского дипкорпуса, аккредитованного в Москве. Две таких встречи проходили в январе и феврале минувшего года. Лейтмотивом их беседы было укрепление стратегического союзничества, развития партнерства в различных сферах. Эта же тематика составила повестку дня межмидовских кыргызско-российских консультаций, которые прошли в нынешнем феврале в Москве на уровне первого заместителя министра иностранных дел КР Нурана Ниязалиева и заместителя министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В ходе консультаций речь шла о развитии сотрудничества в экономической сфере, о расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, создании благоприятных условий для взаимной торговли, о реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, недропользования и промышленной кооперации. Был подтвержден настрой на расширение договорно-правовой базы сотрудничества по широкому спектру вопросов. И выражена обоюдная готовность продолжать конструктивное взаимодействие в форматах ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, на других многосторонних площадках.


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URL: https://www.vb.kg/403432
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