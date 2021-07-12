Главы МИДов стран ШОС встречаются в Душанбе

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) пройдет 13-14 июля в Душанбе. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как отмечено, в нынешнем году совместная работа в рамках ШОС, действующим председателем которой является Таджикистан, проходит под знаком 20-й годовщины создания организации. Заседание СМИД открывает завершающий этап работы по обеспечению содержательного наполнения встречи лидеров. Министрам предстоит рассмотреть планируемый к принятию в рамках саммита солидный пакет решений и других документов, который охватывает практически все ключевые вопросы многопланового сотрудничества.

Среди них - проекты программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы и рабочего плана на 2021-2023 годы по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы. Ведется работа над проектами банка лучших решений (плана действий) в сфере развития удаленных территорий этих стран, дорожной карты по постепенному переходу к взаимным расчетам в национальных валютах и т.д.

Окончательная версия перечня будет сформирована по итогам продолжающихся экспертных консультаций. Предусматривается обсудить подготовленный таджикским председательством проект Душанбинской декларации двадцатилетия ШОС с прицелом на ее принятие в ходе предстоящего саммита. В документе будут отражены консолидированные позиции государств-партнеров по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня.

Приоритетом сотрудничества в рамках ШОС остается сфера безопасности. В этой связи предстоит проанализировать перспективы усиления потенциала ШОС в противодействии все более тесно переплетающимся вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, трансграничную организованную преступность, риски в информационной среде и др.

В числе стоящих перед ШОС задач особое место занимает стыковка региональных интеграционных проектов и национальных стратегий развития с перспективой выхода на более широкий евразийский контур взаимодействия. В этой связи, как отметили в МИД РФ, российская сторона с упором на продвижение инициативы Большого евразийского партнерства будет добиваться реализации имеющихся наработок в сферах транспорта и логистики, развития удаленных территорий, энергетики и промышленности, межрегионального измерения, высоких технологий и т.д.

Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят международную и региональную проблематику. Первоочередное внимание будет уделено положению дел в Афганистане в контексте вывода иностранных военных контингентов из этой страны.