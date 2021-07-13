В магазине Бишкека мужчина ударил женщину

В Бишкеке произошел конфликт между мужчиной и женщиной возле банкоматов в одном из супермаркетов. На видео с камер наблюдения, которое появилось в сети, видно как мужчина наносит пощечину женщине. Об этом случае рассказала в социальных сетях сама пострадавшая Элина Дедерер.

"Дорогие мужчины, что должно произойти, что бы вы перестали бить женщин? Пошла в магазин, снять деньги, попросила мужчину подвинуться, на что, получила агрессию, сказала, что так не нужно разговаривать и дальше видно все действия этого персонажа. Миллионы лет эволюции, что бы мы научились коммуницировать друг с другом, но не случилось. За свои действия нужно нести ответственность, ищем этого человека, заявление уже написали", - написала Элина Дедерер.

В социальных сетях прошла информация, что мужчина, поднявший руку на женщину, возможно работает в МВД.