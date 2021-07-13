Погода
$ 84.72 - 84.89
€ 100.02 - 101.35

В магазине Бишкека мужчина ударил женщину

120  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке произошел конфликт между мужчиной и женщиной возле банкоматов в одном из супермаркетов. На видео с камер наблюдения, которое появилось в сети, видно как мужчина наносит пощечину женщине. Об этом случае рассказала в социальных сетях сама пострадавшая Элина Дедерер.

"Дорогие мужчины, что должно произойти, что бы вы перестали бить женщин? Пошла в магазин, снять деньги, попросила мужчину подвинуться, на что, получила агрессию, сказала, что так не нужно разговаривать и дальше видно все действия этого персонажа. Миллионы лет эволюции, что бы мы научились коммуницировать друг с другом, но не случилось. За свои действия нужно нести ответственность, ищем этого человека, заявление уже написали", - написала Элина Дедерер.

В социальных сетях прошла информация, что мужчина, поднявший руку на женщину, возможно работает в МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403434
Теги:
драка, конфликт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  