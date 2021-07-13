Прогноз погоды: В Бишкеке возможен дождь, и ветер с порывами до 14 м/с

Сегодня, 13 июля в Бишкеке: днем +31...+33 °C, возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью +19...+21°C,.

В Чолпон - Ате:днем +20 … +22°C, ночью +10 .. +12°C, дождь,ветер западный 4-9 м/с,с порывами до 14 м/c.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg