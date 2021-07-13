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50 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinofarm прибыли в южную столицу

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- Анастасия Карелина
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Пятьдесят тысяч доз вакцины Sinofarm (КНР) поступили в Ош в рамках первого этапа поставок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

Поступившую вакцину планируется распределить по пунктам вакцинации города Ош. Еще 85 тысяч доз распределят по Ошской области.

В самом мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Эмиль Шадыханов, первый заместитель полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Бактыбек Алайчиев, глава Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора Санталат Орозбаева.

В целом в рамках трех этапов ожидается поступление 110 тысяч доз вакцины в сам город Ош и 175 тысяч доз в Ошскую область. Вместе с вакцинами поступило соответствующее количество памяток, вопросников, форм согласования и карточек.


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URL: https://www.vb.kg/403436
Теги:
вакцина, Ош, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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