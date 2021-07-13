Горожане недовольны: Койбагарова отремонтировали, но не открывают.

Строители полностью завершили капитальный ремонт улицы Койбагарова, но она до сих пор закрыта для проезда. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители 4 микрорайона.

- Если честно, уже надоело, - раздражены люди. – Протяженность улицы всего от Каралаева до Жукеева-Пудовкина. А ремонтируют ее с 15 марта, то есть, уже 4 месяца. Это нормально? Все это время мы относились с пониманием. Но последняя неделя уже откровенно перебор. Готово все: тротуары, ирригация, проезжая часть и даже разметка нанесена. Но улицу не открывают. Некоторые автомобилисты сами в некоторых местах подвинули заградительные блоки, чтобы подъезжать к домам. Но не везде это получается.

Действительно, работы у дорожников не осталось. Да и самих их не видно на магистрали. А потому непонятно, почему до сих пор на всех перекрестках лежат заградительные блоки. Разве нельзя было сделать так как на самом нижнем куске Жукеева-Пудовкина от Горького до Кулатова? Там сначала оперативно привели в порядок проезжую часть, а уже затем, открыв дорогу для транспорта, приступили ко всему остальному.

В случае с Койбагарова все было не так. Работы по обустройству ирригации, тротуаров и дороги велись параллельно. Правда, в итоге первую и последнюю сделали раньше и еще долгое время своей очереди ждали пешеходные дорожки с южной стороны. Их, к слову, сделали уже перед нанесением разметки. И из-за этого люди не могли все это время ездить по уже укатанному на два слоя асфальту.

В общем, видно, что до открытия осталось совсем немного, но у местных жителей уже сдают нервы.

К слову, раз заговорили о Жукеева-Пудовкина, то стоит немного рассказать о том, как реконструкция продвигается там. Кусок Горького-Кулатова открыт, машины ездят. Строители занимаются парковками и тротуарами, с которых убрали массивные входные группы разных магазинов и кафе, занимавших добрую половину прохода для пешеходов.

От Горького до Медерова уложен первый слой асфальта, бетонируются люки, а параллельно проводится обрезка зеленых насаждений, мешающих прокладке тротуаров. По этой же причине снесены заборы многих частных домов, чьи владельцы решили увеличить собственные территории за счет муниципальных.

От Медерова до Джантошева еще не везде снят асфальт, а от Джантошева до Ахунбаева почти полностью установлены бордюры и начата укатка грунтовой подушки под асфальт.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.