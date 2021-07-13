Государство окажет помощь всем пострадавшим от селя в Аксыйском районе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 июля, поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Эту информацию распространил Отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

Глава государства поручил оказать соответствующую помощь населению, пострадавшему от стихийного бедствия.

Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что вся страна разделяет боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких. Глава государства выразил также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.