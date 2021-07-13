В Москве подрались мигранты из Центральной Азии

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка между трудовыми мигрантами. Полицией задержаны порядка 20 наиболее активных участников, приезжих из стран Центральной Азии, сообщил "Интерфакс".

В пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. "Поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки". Сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры к недопущению нарушений общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан", - приводится сообщение этой пресс-службы.

Количество участников конфликта не уточняется. По данным источника "Интерфакса", несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказывают на месте.

"Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы", - проинформировал источник. Ранее он сообщил, что драка произошла между трудовыми мигрантами, предположительно, из Узбекистана и Кыргызстана и оценил число участников конфликта примерно в 100 человек.

По данным телеканала РЕН ТВ, драка началась около 19.00 12 июля. В дальнейшем к каждой из конфликтующих сторон прибыло "подкрепление". Уточняется, что некоторых из пострадавших увезли на каретах скорой помощи.