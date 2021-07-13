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Ликвидировали одного из командиров и главу разведки "Талибана"

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- Бакыт Басарбек
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Министерства обороны и внутренних дел Афганистана сообщили о ликвидации одного из командиров террористического движения "Талибан" и главы разведки организации. Кроме того, силовики объявили об успешной операции в провинции Кандагар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Минобороны и МВД Афганистана.

"Азиз Рахман, также известный как Azifa, один из старших командиров "Талибана" убит сегодня в результате авиаудара ВВС в районе Алингар провинции Лагман", - отметили в Минобороны Афганистана.

Там уточнили, что уничтоженный боевик был причастен к многочисленным террористическим нападениям, в том числе в провинции Лагман.

В МВД страны в свою очередь сообщили о ликвидации главы разведки "Талибана" Кари Шагаси. Кроме того, в ходе спецоперации были захвачены два его сообщника.

В ведомстве также отметили, что в течение последних суток афгански силы безопасности провели несколько контртеррористических операций в районах Данд и Арганбад провинции Кандагар. В результате атаки были убиты трое боевиков, еще двое ранены. Уничтожена боевая техника террористов, захвачены оружие и боеприпасы.

Напомним, сегодня афганские силы безопасности отбили атаку боевиков "Талибана" на город Хайратон возле границы с Узбекистаном.

Отметим, в ночь на 10 июля между боевиками "Талибана" и полицией Афганистана произошло столкновение. В результате четверо правоохранителей погибли, а двое были ранены.


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URL: https://www.vb.kg/403453
Теги:
Афганистан, убийство, Талибан
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