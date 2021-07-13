В Узбекистане разрабатывается собственная вакцина от коронавируса. Разработка вакцины стартовала в декабре прошлого года. Проектом занимается Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития, а непосредственно команда разработчиков состоит из 16 специалистов, сообщает Podrobno.uz.

"Мы просмотрели очень много научной литературы о создании вакцин, в том числе от коронавируса, и пришли к выводу, что многие вакцины, существующие в мире, в основном действуют на консервативные участки коронавируса, то есть те участки, которые меньше всего подвержены мутациям. Также эти участки отвечают за проникновение самого вируса в клетку", – рассказал младший научный сотрудник Центра передовых технологий Владимир Цой.

По его словам, идея разработки узбекской вакцины заключается в том, чтобы использовать те же самые участки, как и в случае других вакцин, но внести новшество – при помощи различных комбинаций этих участков усилить иммунный ответ.

"Это будет рекомбинантная вакцина, содержащая в себе кусочек вируса, и, в частности, так называемого шипа коронавируса, при помощи которого он проникает в клетку и начинает там размножаться. Это будет его небольшой кусочек, больше никакой информации о коронавирусе там не будет. Его мы производим при помощи биотехнологий. Мы взяли информацию о шипе и переместили в специальные клетки, взятые из ооцитов китайского хомяка", – отметил он.

После этого, добавил собеседник, клетки очищаются, чтобы получился только белок, затем добавляется растворитель, который превращает его в инъекционный формат.

"При введении в тело человека, организм начинает потихоньку реагировать на него иммунным ответом при помощи специальных механизмов. В результате идет выработка антител, которые называются "вируснейтрализующими". Они связываются с этими шипами и не дают коронавирусу попадать в клетки", - пояснил эксперт.

Исследования и разработка вакцины продолжаются, однако точной даты, когда препарат будет запущен в производство, пока нет.