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В Кыргызстане закончились портфели

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- Анвар Ажиев
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Последние кадровые решения главы государства свидетельствуют о том, что все ключевые назначения сделаны. Иначе говоря, портфелей и должностей в Кыргызстане больше нет.

По тому, как профессионально и целенаправленно Садыр Жапаров расставляет кадры видно, что президенту важна не личная лояльность, а компетентность чиновников. Причем, он, судя по всему, очень четко определяет для себя функционал и зону ответственности назначенных.

К примеру, вполне очевидно, что за продовольственную и экономическую безопасность республики теперь отвечает Акылбек Жапаров. На него же ляжет и окончательное урегулирование проблемы "Кумтора". Улукбек Марипов, вероятно, будет заниматься большей частью организационными вопросами. В частности, именно ему во взаимодействии с руководителем аппарата президента придется проводить выборы в парламент.

Для того, чтобы окончательно сформировать госаппарат, Садыру Жапарову пришлось восстановить должность госсекретаря КР, а также ввести новую должность в Совете безопасности – заместитель председателя.

Институт госсекретаря вновь появился впервые с 2009 года. Норма о создании этой должности была заложена в новой редакции Конституции, которая вступила в силу с 5 мая 2021 года. После церемонии подписания Основного закона страны президент Садыр Жапаров выступил с обращением к нации, где, в том числе, рассказал, что в функции госсекретаря входят вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

Государственным секретарем, согласно указу президента, стал Чолпонбек Абыкеев. Известный журналист и писатель, учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке "Аалам", он с 10 мая работал советником председателя кабмина Улукбека Марипова. Входил в состав Конституционного совещания, разработавшего действующую редакцию Конституции.

Чолпонбек Абыкеев рассказал журналистам, что собирается делать на новой работе.

- Восстановление и сохранение культуры, духовности и национальных ценностей – прямая обязанность государственного секретаря. Ранее ведение национальной идеологии воспринималось как обязанность работников сферы культуры, теперь такого не будет. Какое бы ни было министерство или ведомство, государственная идеология должна проводиться в одном направлении, - заявил он.

Если разобраться, то задача перед Абыкеевым стоит непростая. Разработать государственную идеологию – а пока у нас ее нет и в помине – гораздо сложнее, чем писать инструкции для чиновников, чем, похоже госсекретарь собрался заниматься. Идеология новой власти жизненно необходима, поскольку людям обязательно нужно объяснять, в каком направлении движется страна и зачем.

Другим примечательным шагом кадровой политики президента стало назначение Таалатбека Масадыкова заместителем председателя Совета безопасности Кыргызстана. Эта должность была учреждена специальным указом Садыра Жапарова.

Решение сделать Масадыкова вторым человеком в КР некоторые называют попыткой президента сократить влияние Камчыбека Ташиева.

Однако, этому назначению есть куда более правдоподобное объяснение. На сегодня одна из самых острых проблем для нашей республики – это границы. В частности, речь о рубежах с Таджикистаном, где, к сожалению, конфликт остается перманентным. В этом контексте отдать должность зампреда Совета безопасности Таалатбеку Масадыкову - эксперту по вопросам безопасности и международных отношений – выглядит очень логичным.

Кроме того, на сегодня актуализировалась еще одна внешняя угроза, связанная с выводом войск США из Афганистана. Очевидно, что это за этим последует дестабилизация центрально-азиатского региона, что чревато проблемами и для КР. Этот фактор также оправдывает назначение Масадыкова.

С другой стороны, нужно понимать, что Таалатбек Масадыков – это человек с президентскими амбициями. Так что большой вопрос, будет ли он работать на команду Садыра Жапарова с полной отдачей.

В 2017 году Масадыков участвовал в президентской гонке с оригинальной предвыборной программой и стратегией, которая, впрочем, в наших реалиях оказалась провальной. Участвовать в последних президентских выборах он отказался, выступив с довольно резкой критикой в адрес Садыра Жапарова. То его заявление очень четко иллюстрирует отношение Масадыкова к действующей власти. Впрочем, его возможные достижения в должности зампреда Совета безопасности хороший способ проявить себя и заработать политические очки на будущее.


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URL: https://www.vb.kg/403457
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, кадры, президент, политика, Таалатбек Масадыков, Улукбек Марипов
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