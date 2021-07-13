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Глава Кабмина озвучил, сколько получат кыргызстанцы за победу на Олимпиаде

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- Бакыт Басарбек
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Глава Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов в Государственной резиденции "Ала-Арча" принял команду Олимпийской сборной Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Прежде всего хочу поздравить вас, всех ваших товарищей по команде с включением в состав олимпийской сборной Кыргызской Республики и, конечно же, пожелать вам успешного выступления на XXXII летних Олимпийских играх. Вы будете бороться в условиях сильной конкуренции на пределе человеческих возможностей. Однако уверен, что вы сумеете все преодолеть и выступите достойно. Участие нашей команды в Олимпийских играх в Токио вселяют в нас чувство гордости за страну, служат прочной основой для патриотического воспитания молодёжи. Вся страна душой и сердцем будет болеть за вас в надежде услышать гимн нашей республики", - сказал Улукбек Марипов.

Глава Кабинета Министров отметил, что Президент Кыргызской Республики пожелал спортсменам успешных выступлений и новых побед.

Председатель Кабмина добавил, что установлен призовой фонд для спортсменов сборной Кыргызской Республики.

Так, спортсмены сборной получат за победу на Олимпиаде в Токио по 10 млн сомов, за серебряную медаль – 7 млн сомов, за бронзовую – 5 млн сомов.

Главному тренеру будет выплачена сумма в размере 30 % от денежного вознаграждения спортсмена; старшему и личному тренеру в размере 25 % от денежного вознаграждения спортсмена; первому тренеру в размере 10 % от денежного вознаграждения спортсмена. Медицинскому персоналу будет выплачена премия в размере 10 % от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.

"Спорт – это большая борьба. Пусть ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю спорта нашей республики. Пусть вами гордятся все поколения", - заключил Глава Кабинета Министров и передал флаг Кыргызской Республики капитану Олимпийской сборной Атабеку Азисбекову.


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URL: https://www.vb.kg/403458
Теги:
Олимпийские игры, Япония, Кыргызстан, Улукбек Марипов, Кабинет министров
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