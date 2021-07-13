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Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19?

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- Анастасия Карелина
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Республиканский Штаб КР по COVID-19 и мэрия города Бишкек предупреждают о том, что некоторым гражданам по состоянию здоровья вакцинироваться от коронавирусной инфекции нельзя.

К группам риска относятся беременные женщины страдающие:

- ожирением,

- диабетом,

- заболеваниями органов дыхания,

- хронической анемией,

- гипертонией,

- сердечными пороками,

Также особо острожными следует быть беременным женщинам, чей возраст превышает 35 лет.

Кроме того, нельзя вакцинироваться беременным, у которых ранее уже наблюдались аллергические реакции на вакцины, лекарства, некоторые продукты питания. Противопоказана вакцинация инфицированным COVID-19 и тем, кого лечили плазмой выздоровевших или моноклональными антиковидными антителами. А также тем, у кого присутствует риск тромбоза и синдром тромбоцитопении.

Важно помнить, что вакцина, как и любое лекарство может иметь побочные эффекты. Это легкая температура, боль в месте инъекции, плохое самочувствие в течение одного-двух дней. Долгосрочные побочные эффекты еще не установлены.

ВОЗ и профессиональные ассоциации рекомендуют вакцинацию женщинам, планирующим будущую беременность, беременным с хроническими заболеваниями (после добровольного согласия) на сроках после 20-22 недель беременности.


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URL: https://www.vb.kg/403464
Теги:
вакцина, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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