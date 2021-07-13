Службы горячей линии "118" усилили

На фоне третьей волны эпидемии COVID-19 в стране и резко возросшего числа заболевших коронавирусной инфекцией, Фонд "Сорос-Кыргызстан" совместно с Министерством здравоохранения и социального развития КР усиливает работу службы горячая линия "118" при финансовой поддержке ПРООН.

В 2020 году сотрудники горячей линии оказали существенное влияние на ход борьбы с эпидемией COVID-19 в нашей стране, и помоги избежать куда более плачевных последствий. Именно в июле прошлого года была зафиксирована самая высокая нагрузка на систему здравоохранения страны, самые большие потери, и было зарегистрировано рекордное количество звонков в колл-центры – 108 054. Горячая линия значительно повлияла на сдерживание волны физических обращений на уровне первичной медико-санитарной помощи, благодаря чему существенно снижался риск скорости распространения эпидемии.

В этом году, в первую очередь был увеличен штат операторов службы 118, к работе которой были привлечены опытные врачи центров семейной медицины, ординаторы и студенты старших курсов КГМА. Для них были организованы специальные подготовительные тренинги, обучающие навыкам консультирования по теме COVID-19, а также были разработаны алгоритмы действий и руководство о порядке работы со специальными цифровыми решениями, помогающими в обработке поступающих запросов по услугам диагностики, лечения, тестирования и перенаправления.

Также, были проведены мероприятия по увеличению каналов связи в целях повышения доступности службы для населения. Дополнительно отработаны механизмы маршрутизации пациентов с симптомами болезни, оперативной передачи сведений в мобильные бригады. Был расширен функционал службы "118".

Операторы службы 118 работают в три смены по 7 часов, принимая по 50 звонков в среднем за одну смену.

Благодаря улучшению и усилению работы горячая линия "118" работает, охватывая следующие блоки: первичное консультирование, предоставление результатов ПЦР теста, предоставление информации о койко-местах в больницах и о пунктах вакцинации. Также специалисты могут направить мобильные бригады по адресу пациента, только при наличии симптоматики. А еще могут перенаправить больных, подключить семейного врача, который назначит квалифицированное лечение.