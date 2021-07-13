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Допущена возможность заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса возможны, чаще всего они наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2", - сказала она.

По словам Пшеничной, инфекция, вызванная одновременно двумя штаммами коронавируса чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой и у пожилых. Такое заболевание может протекать более тяжело, но преимущественно имеет затяжной характер. Эпидемиолог пояснила, что иммунная система не в состоянии быстро устранять первый штамм, вызвавший инфицирование, а при контакте с зараженным другим штаммом в организм попадает дополнительно второй.

"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов. Поэтому нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и мутировать", - подчеркнула Пшеничная.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/403469
Теги:
коронавирус, Россия
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