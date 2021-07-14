В Москве выясняют обстоятельства массовой драки между мигрантами из ЦА

По уточненным данным, более ста человек -уроженцев республик Центральной Азии было задержано в Москве после массовой драки мигрантов вечером 12 июля. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к этому конфликту, происшедшему возле метро "Кузьминки"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 12 июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Центральной Азии, ориентировочно около 200-400 человек. Неизвестный, который рассказал об этом, отказался назвать свое имя. Но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его ошибочно добавили в один из чатов и вскоре удалили.

Станцию метро и прилегающие к ней районы обследовали, но скопления людей не обнаружили. Однако позже драка все-таки состоялась. По словам источника в столичном главке, задержаны 102 выходца из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Всех обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.

По информации РЕН ТВ, первопричиной массовой драки мог послужить предыдущий конфликт, происшедший ранее в подмосковных Химках, где двое уроженцев КР получили ножевые ранения. Их товарищи, как сообщается, решили отомстить другим мигрантам, виновным в этом, и назначили "стрелку" в Кузьминках в 19.00 следующего дня. И хотя в указанное время ничего не произошло. агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах. Но массовая драка затем все же произошла близ станции метро "Кузьминки". В ходе нее два человека пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Всего в потасовке, отмечает РЕН ТВ, участвовало примерно 180 человек (другие СМИ называют от 50 до 200 участников), полиция задержала 94 участника разборок за весь вечер, остальным удалось скрыться. Нарушения общественного порядка пресекли сотрудники полиции и Росгвардии.

К выяснению обстоятельств происшедшего подключились и в посольстве КР в РФ. Оно выступило с сообщением "относительно информации, распространяемой в социальных сетях о четверых пострадавших гражданах КР в результате конфликта с неизвестными лицами в районе Химки Московской области".

"В данный момент соответствующими компетентными органами Российской Федерации проводятся следственные мероприятия по выявлению виновных лиц. Также посольство на постоянной основе оказывает юридическую и консульскую помощь указанным гражданам КР", - отметили в дипмиссии.

"Следует отметить, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности", - подчеркнули в посольстве. И также настоятельно призвали граждан КР "не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство Российской Федерации".