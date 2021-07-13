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Саудовская Аравия предоставила гуманитарную помощь на сумму 500 000 USD

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- Ренат Кольцов
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Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова приняла участие в церемонии приема гуманитарной помощи от Саудовской Аравии. В мероприятии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Ибрахим Аль-Ради.

В целях противодействия коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике Саудовская Аравия предоставила гуманитарную помощь на сумму 500 тысяч долларов США в виде средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Жылдыз Бакашова отметила, что укрепление сотрудничества с Саудовской Аравией является одним из важных направлений внешней политики страны. По ее словам, в настоящее время сотрудничество между двумя странами развивается в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Саудовская сторона выразила надежду, что предоставленная гуманитарная помощь окажет поддержку системе здравоохранения страны.


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URL: https://www.vb.kg/403478
Теги:
правительство, Саудовская Аравия, Кыргызстан
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