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Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

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- Бакыт Басарбек
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Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Такая статистика приводится на портале Worldometer, сообщает lenta.ru.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания. Во Франции, занимающей теперь пятую строчку, по состоянию на 13 июля было 5 820 849 заболевших.

В тройке лидеров по-прежнему США (34 804 786 случаев заражений), Индия (30 944 949) и Бразилия (19 152 065).

13 июля в России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки - 780 пациентов с коронавирусом. Предыдущий антирекорд был поставлен 10 июля, тогда умерли 752 пациента. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 144 492 смерти.


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URL: https://www.vb.kg/403487
Теги:
Россия, коронавирус
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