Бизнес-сообщество готово бороться с COVID-19

Руководство министерства здравоохранения и социального развития провело встречу с представителями бизнес-сообщества.

Заместители министра Улук-Бек Бектурганов и Бакыт Джангазиев встретились с руководством ряда крупных торговых, ресторанных сетей и кофеен. По результатам переговоров сторонами была отмечена необходимость поддержки в вопросах объединения усилий в области борьбы с COVID-19, необходимость обеспечения безопасных эпидемических условий работы и посещения торговых точек и точек обслуживания населения. Также в ходе встречи стороны затронули вопросы важности прохождения добровольной вакцинации сотрудниками торговых, ресторанных сетей и кофеен.

Учитывая высокий риск заражения и распространения вируса среди работников, занятых в сфере обслуживания населения, к которым относятся торговые, ресторанные сети и кофейни, а также их посетителей, представители министерства отметили важность получения вакцин против COVID-19.

Присутствовавшие представители крупных торговых сетей, ресторанов и кофеен согласились с важностью предпринимаемых мер против распространения COVID-19. С их стороны также была выражена заинтересованность в обеспечении безопасности здоровья сотрудников и посетителей.