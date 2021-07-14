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В России правоохранители хотят контролировать работодателей мигрантов

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- ВБ
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МВД РФ разработало административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельностью иностранных граждан, которые находятся на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

"Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями правил пребывания, проживания, транзитного передвижения в пределах РФ и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в РФ", - говорится в документе.

Сотрудники ведомства, как следует из проекта приказа, могут осуществлять контроль как в ходе внеплановых документарных, так и выездных проверок. В частности, они имеют право запрашивать необходимые им документы, определять законность пребывания мигрантов в России, соблюдение установленного порядка осуществления ими трудовой деятельности. Кроме того, должностным лицам разрешено составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований миграционного законодательства.

"При проведении проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц <...> при проведении проверки в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в документе. Также они обязаны не препятствовать и не уклоняться от контроля в сфере миграции, который ведут сотрудники МВД. По итогам государственного контроля составляется акт проверки, а в случае выявления нарушений выносится предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сказано в административном регламенте.

Разработанный МВД РФ документ содержит исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для государственного контроля и требования к порядку его проведения.


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URL: https://www.vb.kg/403495
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, Мигрант
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